800 tute protettive donate all’ospedale di Atessa

Grazie alla raccolta fondi “Help Atessa - Insieme per un respiro”, promossa e organizzata da Serena Tucci e Silvia Sciorilli Borrelli, 800 tute protettive in tnt monouso sono state donate e messe a disposizione degli operatori sanitari dell'Ospedale di Atessa. L'Azienda sanitaria locale esprime riconoscenza per la generosa donazione.

“Ringraziamo il Comune di Atessa - scrivono le organizzatrici -, in particolare il sindaco Giulio Borrelli, Michele Berardi e Pietro De Marco, e la Asl Lanciano Vasto Chieti per il prezioso supporto. Ringraziamo Antonella Bompensa, Direttore Generale dell'azienda MooRER, per aver reso possibile l'acquisto del materiale. Un grazie infinito a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale di Atessa. Il Coronavirus rappresenta ancora un pericolo - concludono - ed è nostro dovere proteggere e supportare tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la salute della nostra comunità”.