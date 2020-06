Autotrasportatore travolto da porta scorrevole alla Ma di Atessa

Grave incidente sul lavoro stamattina nella zona industriale di Atessa. Un autotrasportatore, verso le 8.45, è stato travolto da una porta scorrevole dell'azienda Ma, realtà dell'indotto della Sevel.

A quanto pare, da una prima ricostruzione, la pesante porta è uscita dal binario guida schiacciando il lavoratore, un 43enne di Potenza.

L'uomo doveva scaricare le parti meccaniche per la produzione del Ducato. Per poterlo liberare è stato necessario usare un carrello lavoratore. Il 43enne è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Chieti dov'è ricoverato in prognosi riservata per politrauma da schiacciamento.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Atessa coordinati da capitano Alfonso Venturi. La porta larga circa quattro metri e mezzo è stata posta sotto sequestro.