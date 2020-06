Fossacesia, più controlli su strade e cantieri

Controlli più rigidi per verificare lo stato di strade e vie del territorio, comunali e provinciali, soggetti a lavori da parte di società pubbliche e private. È quello che ha chiesto il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ai suoi assessori, uffici interessati e Polizia locale.

È un dato di fatto che a causa di interventi, spesso e volentieri, il manto stradale venga sì ripristinato, ma in modo inadeguato, creando problemi alla circolazione automobilistica, dei pedoni e di quanti viaggiano con mezzi a due ruote.

“Ho chiesto una maggiore vigilanza tanto per le strade comunali, che su quelle di proprietà della Provincia di Chieti che attraversano il nostro territorio, in modo da poter interessare anche quest’ultimo Ente per quanto di sua competenza – afferma Di Giuseppantonio - Lo scopo è di controllare che le riparazioni avvengano senza creare strade e marciapiedi insicuri, pericolosi ed indecorosi. Oltre agli evidenti problemi di sicurezza, infatti, da una puntuale e rigida attività di controllo, si vuol evitare che il nostro Comune si trovi poi nella condizione di dover dar fondo alle esigue risorse di cassa per riqualificare le zone interessate dove sono stati aperti dei cantieri. È nostro dovere, quindi, - conclude - evitare qualunque tipo di indebitamento che, inevitabilmente, ricadrebbe su tutti i nostri cittadini”.