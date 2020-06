Fossacesia, a breve interventi sulla strada di via Piane e Scata

È stata Tua, l’azienda di trasporto pubblico regionale, a dare la propria disponibilità per intervenire al più presto per riparare la sede stradale delle vie Piane e Scata, danneggiate dal transito di mezzi pesanti che operano nel cantiere della stazione ferroviaria Fossacesia-Torino di Sangro.

La divisione ferroviaria dell’azienda di trasporto pubblico regionale ha infatti incaricato la ditta Salcef di eseguire i lavori. Nello scalo si sta procedendo all’ampliamento dell’area merci e il viavai di camion ha deformato la strada, rendendo irregolare e quindi pericolosa per il traffico veicolare.

“Avevamo inviamo una lettera al responsabile della direzione dell’esercizio ferroviario nei giorni scorsi nella quale avevamo chiesto espressamente di procedere sulle vie, che sono particolarmente trafficate – affermano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere delegato alle tematiche relative all’Agricoltura, Alberto Marrone -. Si tratta di percorsi stradali importanti per i collegamenti con la Strada Provinciale Pedemontana e con la Val di Sangro ma anche per il settore agricolo. Abbiamo messo in evidenza come le condizioni attuali di via Piane e via Scata ci avrebbero portato alla decisione della loro chiusura al transito in quanto stavano venendo meno le condizioni di sicurezza per automobilisti e mezzi agricoli. - concludono - La Tua ora ci ha assicurato che nei prossimi giorni avvierà gli interventi di ripristino e, ovviamente, ne siamo soddisfatti”.