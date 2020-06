Venduta per 10 milioni di euro la sede l’ex Mario Negri Sud

È stato venduto per 10 milioni e 700 mila euro il complesso immobiliare sede del Mario Negri Sud a Santa Maria Imbaro all'Amil del Lazio, l'associazione mutilati e invalidi del lavoro nata nel 2006.

"È una ferita che si rimargina per la provincia di Chieti e speriamo possa riportare nel nostro territorio un'esperienza di ricerca di livello internazionale - ha detto il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo subito dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, come riporta l’Ansa - La procedura per la vendita dell'immobile adibito a centro di ricerche biomediche e farmacologiche era stata prorogata al 27 maggio a causa dell'emergenza Covid; le offerte depositate entro quel termine sono state visionate e ad aggiudicarsi la gara è stata l'associazione di promozione sociale presieduta da Osvaldo Travaglini. Dieci milioni di euro che entrano nel bilancio della Provincia di Chieti e danno una boccata d'ossigeno oltre che al bilancio dell'ente, al territorio che avrà di nuovo un istituto di ricerche biomediche e farmacologiche".

"L'attività biomedica e sociale - conclude Pupillo - dovrà continuare a essere un punto d'incontro tra le risorse del territorio e il contesto nazionale e internazionale".