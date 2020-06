Da oggi torna il senso unico di marcia sul lungomare di Fossacesia

Da oggi, 1° giugno, e fino al prossimo 31 agosto, entra in vigore il senso unico di marcia su via Lungomare di Fossacesia (S.P. 112). Il tratto interessato, come predisposto anche negli anni passati, va dal ristorante da Rocco, fino allo stabilimento Mimì Beach.

Il provvedimento, in caso di necessità, prevede un ulteriore allungamento fino al picccolo parcheggio presente nell’area verde e ricreativa Baya Verde. Le sole categorie escluse dal divieto sono le Forze di Polizia Statali e Locali, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia Costiera, Soccorso Sanitario, Amministrazione Provinciale e Comunale, autobus di linea urbana. Le disposizioni sulla circolazione stradale sul lungomare, sono state emanate dalla Polizia Locale di Fossacesia, è sono consultabile sul sito istituzionale del Comune (fossacesia.gov.it).

“L’ordinanza è stata emessa in considerazione del fatto che nel periodo estivo la frequentazione del nostro litorale vede incrementare notevolmente il traffico ed è necesario evitare ingorghi che potrebbero rappresentare in qualche modo situazioni di pericolo per l’incolumità dei pedoni e della circolazione – sottolineano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore Giovanni Finoro -. Inoltre, riteniamo che così facendo avremo una riduzione del tasso di inquinamento atmosferico sprigionato dagli scarichi dei veicoli. Fossacesia, dunque, - concludono i due - continua a organizzarsi per accogliere nel miglior modo i villeggianti anche per quella che si annuncia una stagione estiva del tutto particolare. Lo sforzo che stiamo compiendo è teso a creare tutte le condizioni per favorire la ripresa delle attività commerciali e turistiche, penalizzate dalla pandemia”.