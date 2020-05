Nuova consegna di mascherine nel comune di Rocca San Giovanni

Nuova consegna di mascherine alla cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni. Dopo l’arrivo delle nuove mascherine fornite dalla protezione civile regionale, l’amministrazione ha deciso di organizzare un puntuale calendario di consegna per favorirne la distribuzione in maniera uniforme in tutto il territorio comunale.

Sabato, 23 maggio:

- Contrada Piano Favaro, piazzale antistante “Supermarket Moretti”, dalle 9:30 alle 12;

- Contrada Vallevò, piazzale antistante “Ristorante da Gino”, dalle 9:30 alle 12;

- Contrada San Giacomo, piazzale antistante ex edificio scolastico, dalle 9:30 alle 12.

Lunedì 25 maggio:

- Capoluogo, Palazzo municipale “G. Croce”, dalle 9:30 alle 12;

- Contrada Santa Calcagna, piazzale antistante "Bar Tiffany", dalle 9:30 alle 11:30.

Le mascherine in questione saranno consegnate dagli amministratori comunali e assegnate in quantità di 2 unità monouso per famiglia. Non è previsto che tali presidi sanitari, vista ancora la limitata disponibilità degli stessi, possano essere distribuiti secondo il numero di tutti i componenti dei nuclei familiari in questo momento in cui l’emergenza epidemiologica è ancora in atto.

“Precisato quanto sopra, confidiamo nella collaborazione e nella comprensione della cittadinanza, al fine di rendere più agevole il compito delle istituzioni e arginare il più possibile gli effetti dell’emergenza. - dicono dall’amministrazione - Precisiamo, inoltre, che i cittadini impossibilitati a recarsi nei luoghi di distribuzione stabiliti, per motivi di disabilità e per gravi malattie, oppure impossibilitati a delegare altri soggetti in quanto vivono soli, possono fare richiesta direttamente al sindaco, Giovanni Enzo Di Rito, chiamando il numero 335 833 9557, al fine di far pervenire le mascherine direttamente presso le proprie abitazioni”.