Arrivata la nuova tac a 160 strati al Covid Hospital di Atessa

Al Covid Hospital di Atessa è arrivata la nuova Tac che consente la ricostruzione dei distretti corporei fino a 160 strati. Il macchinario (Aquilion Lightning) acquistato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti dal costo di circa 250mila euro permette di avere "protocolli di acquisizione distinti in funzione del quesito diagnostico e della regione anatomica da esaminare, una tecnologia avanzatissima. Ha la doppia finalità di dare oggi al Covid Hospital, e in futuro al territorio, il miglior tomografo computerizzato che l’azienda sanitaria abbia mai avuto in tutta la provincia".

La direzione generale della Asl aveva valutato la possibilità di un noleggio scegliendo poi di fare un investimento duraturo per lasciare alle aree interne una diagnostica avanzata importantissima nello studio di numerose patologie. I locali della Radiologia destinati alla nuova Tac sono stati oggetto di lavori di adeguamento strutturale che hanno riguardato la pavimentazione, già completata, e l’impianto elettrico, in fase di ultimazione. La settimana prossima sarà completata l’installazione della Tac, cui seguirà la fase di collaudo e autorizzazione ai fini della radioprotezione. All’interno del reparto di Diagnostica per immagini troverà posto anche il servizio di ecografia.

"La direzione generale – fa sapere la Asl – sta inoltre valutando eventuali soluzioni per il servizio di Poliambulatorio e per le attività del Distretto sanitario, anche tenendo conto della riorganizzazione delle discipline e dei lavori necessari per il completamento del Covid Hospital nella Fase 2".