A Fossacesia riaprono parchi pubblici e cimiteri comunali

“I provvedimenti che abbiamo deciso di adottare – specifica il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – tracciano un percorso complesso che se da una parte prevedono il ripristino delle basilari ed essenziali esigenze, come andare a trovare un proprio caro defunto, oppure stare un po’ all’aria aperta nei parchi, dall’altra vogliono tenere il freno a mano tirato perché davvero ora basta un passo falso per ripiombare nel baratro”. Così Di Giuseppantonio introduce le nuove misure che adotterà Fossacesia dal prossimo 4 maggio, vista l’autonomia lasciata ai sindaci dall’ultimo decreto del premier Giuseppe Conte.

Il sindaco di Fossacesia, insieme alle altre parti coinvolte, ha quindi stabilito la riapertura dei quattro parchi pubblici comunali, ossia parco Aldo Moro, in viale San Giovanni in Venere, parco Bucciante, per il quale sarà consentito il solo transito, parco della Libertà e parco in via Canaparo a Villa Scorciosa. Per tutti i parchi è fatto assoluto divieto di utilizzo dei giochi per bambini, che infatti saranno transennati, di assembramento, nonché è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale di almeno un metro. Le aree saranno tutte costantemente vigilate dal personale della Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine, che applicheranno le sanzioni previste dalle norme nel caso di accertamento di non rispetto delle regole.

Nel corso della riunione è stato stabilito anche di riaprire i due cimiteri cittadini, ossia quello in via della Pace e l’altro a Villa Scorciosa. Anche in questo caso è fatto obbligo di utilizzo di mascherine e distanziamento sociale di un metro, nonché è vietata ogni forma di assembramento. “Saremo rigidissimi nel far rispettare le regole – conclude Di Giuseppantonio – e assicuro sin da ora che non esiterò neanche un istante nel richiudere tutto qualora dovessero essere accertati comportamenti scorretti. Non possiamo permetterci di sbagliare. Queste riaperture sono un banco di prova che metteranno in evidenza il senso civico, nonché il buon senso di ciascuno di noi. Confido nel rispetto da parte di tutti i cittadini di Fossacesia affinché tutto possa procedere per il meglio”.

Il Sindaco inoltre ha dato disposizioni agli uffici comunali di riattivare i cantieri degli appalti che erano stati sospesi a fronte dell'emergenza Covid 19. Su comunicazione dell'Ecolan, infine, a partire dalla prossima settimana, sarà riaperto anche il centro di raccolta rifiuti di via della Pace secondo i consueti orari, ossia il martedì dalle ore 8 alle 11, il giovedì dalle ore 14 alle 17 ed infine il sabato dalle ore 8 alle 11.