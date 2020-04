A Fossacesia, a riapertura, il mercato si sposta nel parcheggio di via Bachelet

“Appena Governo e Regione ci consentiranno di riaprire il mercato, provvederemo a spostare lo stesso dalla sistemazione che aveva prima dell’emergenza Covid, ossia in via Bachelet, nel vicino ed ampio parcheggio, che presenta, tra l’altro, anche maggiori condizioni di sicurezza, poiché più ampio”.

A comunicarlo è il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a seguito della pubblicazione della graduatoria di coloro che avranno diritto alla scelta del posteggio. L’idea di spostare il mercato dalla precedente sistemazione al parcheggio, che sarà denominato durante l’estate piazzale L’Aquila, era in essere già da tempo, anche a seguito della richiesta da parte dei commercianti della zona che avevano espresso la necessità di una maggiore visibilità, tant’è che, nei mesi scorsi, la stessa giunta aveva formalizzato il trasferimento, condividendo le necessità dei commercianti, nonché sposando l’idea di creare un’area di valorizzazione del commercio al dettaglio a Fossacesia.

“Spostare il mercato avrà una serie di vantaggi per tutti – conclude Di Giuseppantonio – per i negozianti che sono in quella zona, poiché saranno maggiormente visibili, per gli ambulanti che avranno non solo una sistemazione più ordinata e sicura, ma anche, avendo maggiore spazio a disposizione, un’aumentata implementazione dell’offerta, poiché il numero dei posteggi disponibili sarà superiore e questo ci consentirà di dare, sempre tramite bando, un numero maggiore di posti, che renderanno il tutto più appetibile per l’economia; e non da ultimo i vantaggi li avrà l’intera Fossacesia, poiché vogliamo valorizzare quell’area dal punto di vista del decoro. Ora aspettiamo solo di poter riaprire, sotto questa nuova veste”.