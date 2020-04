Tutti positivi al centro anziani "Santa Maria", Borrelli: "La Asl faccia chiarezza"

“Vogliamo chiarezza e azioni concrete sul centro anziani Santa Maria”.

A dirlo è il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, dopo la scoperta, assieme alle famiglie, che tutti gli ospiti sono positivi, via Facebook, domenica sera.

“A noi ancora non risulta dai dati ufficiali che ci sono stati comunicati. Questo modo di operare è inaccettabile, - dice il sindaco Borrelli - così come la scelta di chi gestisce i social della Asl, di bloccare il sottoscritto e tutti coloro che non li lodano per le loro azioni. Pensate un po’ cosa accadrebbe se, come loro, io bloccassi e cancellassi i commenti di tutti quelli che mi espongono critiche, anche pesanti?”

“Non siamo all’asilo Mariuccia, - prosegue il sindaco - il sottoscritto rappresenta un’istituzione ed è bene che oltre alle strategie social per auto celebrarsi la Asl si inizi a muovere per rispondere a tutte le questioni sanitarie urgenti della città di Atessa e non solo di Atessa”.