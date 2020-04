Il Comune di Fossacesia consegna oltre duemila mascherine ai cittadini

Inizierà domani, martedì 14 aprile, la distribuzione delle mascherine di protezione per la popolazione di Fossacesia. La Giunta comunale ha deciso di provvedere all’acquisto di oltre duemila mascherine che unitamente ad altre 700 donate verranno consegnate a tutti i nuclei familiari.

Al fine di evitare assembramenti la distribuzione avverrà in diversi punti della città, ossia il primo in Piazza Fantini, il secondo nel centro Pastorale in piazza del Popolo, il terzo nel parcheggio di via Bachelet, oltre ad altri due punti a Villa Scorciosa e a Fossacesia Marina. La distribuzione avverrà anche in date ed orari differenti e secondo l’ordine alfabetico, come dettagliato nel calendario pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sui social del Comune.

“Consegneremo una mascherina per nucleo familiare e questo sia perché al momento sono queste le risorse di bilancio disponibili, sia perché di fatto, per motivi di effettiva necessità si può uscire una persona per famiglia. – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Prego vivamente i miei cittadini di evitare ogni forma di assembramento. Noi abbiamo cercato di organizzare al meglio la cosa, anche se non è semplice e quindi confido nel senso civico di ciascuno di noi. Ringrazio di cuore i volontari della Protezione civile che provvederanno alla consegna delle mascherine”.