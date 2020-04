I delfini salutano la costa di San Vito Marina

Salti, capriole e lunghe nuotate. I protagonisti di questi giochi in acqua, questa mattina, sono stati circa sei delfini che, eccezionalmente, si sono avvicinati gioiosi alla costa di San Vito Marina.

A raccontarcelo è il sanvitese Luca Montebruno che, stamattina, mentre faceva colazione guardando il mare, speranzosa consolazione in questa quarantena, si è trovato di fronte il meraviglioso spettacolo.

“Li ho visti dirigersi dalla vecchia stazione verso il porto, poi hanno fatto dietrofront, sono ripassati davanti la stazione e hanno proseguito verso Fossacesia. Non è la prima volta che mi capita di scorgere delfini da casa mia, - ci racconta Luca - ma questa volta erano più liberi. Facevano salti più evidenti, creavano strisce di schiuma con l'acqua e saltavano più in alto, come se gioissero di essersi riappropriati del proprio ambiente”.

Probabilmente, a causa del traffico marittimo, nei mesi scorsi erano quasi intimoriti dall’avvicinarsi alla riva. Oggi, complice il silenzio surreale che accompagna le nostre giornate da oltre un mese, sembra che i delfini si siano riappropriati anche della nostra costa.