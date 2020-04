Fossacesia, annullate le celebrazioni per la festa di San Nicola in programma per 8 e 9 maggio

A causa del perdurare dell'emergenza Covid-19, l'amministrazione comunale di Fossacesia, il parroco don Leo ed il comitato Feste San Nicola hanno deciso di annullare tutte le celebrazioni civili legate alla festa di San Nicola previste per l'8 e il 9 maggio.

La festa in onore del Santo è particolarmente sentita dai cittadini e ogni anno raduna tantissime persone che si recano a Fossacesia per le celebrazioni. "È una decisione che abbiamo dovuto prendere nostro malgrado – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – purtroppo non abbiamo molta scelta al fine di tutelare la salute dei nostri cittadini e di rispettare le normative nazionali. Sappiamo che San Nicola è una festa sentitissima dalla nostra comunità, che siamo certi comprenderà la situazione".