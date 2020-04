Alex Tucci: "Ho superato l’Everest restando a casa"

9248 metri in 7 giorni. Su è giù per i 32 scalini di casa per 90.176 volte. Alex Tucci, l’atleta atessano, è riuscito nella sua impresa di superare l’Everest senza mettere il naso fuori da casa [LEGGI QUI] durante questa quarantena.

“Non mi sarei mai aspettato nella mia vita di fare un’esperienza simile fra le mura di casa. - dice Alex - Devo dire che è stato tutto piuttosto divertente e stimolante soprattutto per la grande adesione che c’è stata e spero che continuerà ad esserci nei prossimi giorni con la raccolta fondi contro il coronavirus”.

Insieme alla sua folle impresa, infatti, Alex Tucci ha deciso di lanciare una raccolta fondi per essere d’aiuto durante l’emergenza coronavirus. “Avevo intenzione di chiudere la raccolta con il raggiungimento del mio obiettivo - precisa Alex - ma visti i risultati, ho deciso di proseguire. Io ora mi riposo un po’, ma voi continuate a donare fino a domenica prossima”. [Per donare, clicca QUI]

E Alex Tucci, domani pomeriggio alle 18, sarà ospite sul canale Instagram di Zonalocale per l’intervista in diretta della rubrica “Mezz’ora con…”.