Don Matteo Gattafoni: "Anche se distanti cerchiamo di far sentire l’affetto alle nostre comunità"

Quella che arriva sarà "una Pasqua eccezionale ma forse sarà una Pasqua vera, essenziale. E quindi ci avviciniamo con fede e con speranza per viverla". Don Matteo Gattafoni, sacerdote originario di Scerni, sta vivendo questo periodo nella casa canonica della chiesa di San Remigio Vescovo a Fara San Martino, dove è parroco sin dalla sua ordinazione.

Lui, come tanti sacerdoti, sta vivendo questo tempo cercando di essere vicino alla sua comunità con le modalità che oggi sono possibili. "Cerchiamo di usare gli strumenti che abbiamo per far sentire l'affetto e la vicinanza alle persone. Ma tutti stanno facendo un grande sforzo per uscire da questa crisi e dobbiamo continuare con fiducia".



Lo abbiamo raggiunto via Skype per farci raccontare come sta vivendo questo periodo speciale, con il pensiero agli anziani e agli ammalati, ai giovani che animano la sua parrocchia. Abbiamo parlato anche l'azione di Papa Francesco e dalla sua preghiera universale in una piazza San Pietro deserta con il messaggio di unità necessaria per superare questi tempi difficili.