Sevel chiude fino al 29 marzo

La Sevel resta chiusa fino al 29 marzo e la ripartenza, da lunedì 30, è comunque condizionata all’evolversi della situazione sanitaria. La cassa integrazione partirà per tutti dal primo giorno della fermata, il 12 marzo, fino a tutta la prossima settimana.

“In ogni caso - dicono dalla Fiom Chieti - le nostre Rls chiederanno il rispetto preciso delle norme del decreto non rinunciando a chiedere il coinvolgimento delle autorità competenti”. In questa situazione di incertezza, l’azienda darà comunicazione settimana per settimana dell’utilizzo della casa integrazione e, come previsto dalle norme, utilizzerà prima le ferie e i permessi dell’anno precedente.

Come previsto dal decreto, la cassa integrazione verrà anticipata dall’azienda. L’azienda darà comunicazione della chiusura alle agenzie interinali e alle società che svolgono i servizi per la Sevel in modo che le stesse possano adottare provvedimenti analoghi.