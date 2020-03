Zero visitatori e ostacoli al trasporto merci, gli animali dello Zoo Safari senza cibo

Sono oltre 200 gli animali che vivono attualmente nello Zoo Safari di Rocca San Giovanni e l’approvvigionamento di cibo e materie prime risulta essere sempre più difficoltoso a causa del dilagare dei contagi da coronavirus.

L’assenza di visitatori fa venir meno l’apporto economico necessario all’acquisto di mangime, fieno e prodotti simili ed il blocco delle frontiere sta ostacolando il trasporto di merci.

Per questo, l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni lancia un appello a tutta la cittadinanza e a tutti gli esercenti dei comuni limitrofi operanti nella grande distribuzione commerciale, affinché donino al parco tutte quelle forniture alimentari non più commerciabili quali carne, pesce, foraggio, verdura, frutta e simili.

“Il coronavirus non deve uccidere anche i nostri amici animali per fame. Aiutiamoli e non abbandoniamoli!”, è l’appello dell’amministrazione.