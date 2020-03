Sorpresi a bere fuori da un bar, denunciati clienti e titolare

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione, disposti dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano diretta dal Capitano Vincenzo Orlando e finalizzati al contrasto della diffusione dal contagio da COVID19, sono stati sottoposti a verifiche decine di esercizi ed attività commerciali interessati dalla chiusura imposta dal DPCM dell’11 Marzo scorso, nonché centinaia di persone in movimento. Nonostante le denunce, effettuate nei giorni scorsi, a carico di persone che senza valida giustificazione si muovevano sul territorio, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Torricella Peligna hanno denunciato 5 persone di Gessopalena che, senza alcun rispetto delle prescrizioni imposte dallo stato di emergenza, si erano radunate a bere birra intorno ai tavolini di un esercizio pubblico del luogo. Per tutti gli uomini, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, è scattata la denuncia ai sensi del 650 c.p., compreso per l’esercente che è stato anche segnalato all’autorità amministrativa competente per la chiusura dell’esercizio pubblico. La gravità della situazione che vive il Paese comporterà sicuramente costanti e diffusi controlli da parte dei Carabinieri su tutto il territorio al fine di arginare il pericolo di contagio e garantire la salute pubblica.