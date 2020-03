"Attivate i reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva ad Atessa e Casoli"

“Provvedere con urgenza all’attivazione negli ospedali di Atessa e Casoli dei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva”. A chiederlo alla Asl Lanciano-Chieti-Vasto ed alla Regione Abruzzo, sono 47 sindaci del territorio Sangro-Aventino-Frentano preoccupati per l’emergenza coronavirus.

“Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale che potrebbero portare i presidi ospedalieri della Regione Abruzzo a non riuscire a far fronte alle emergenze in considerazione del numero esiguo di posti nei reparti di Terapia intensiva e Rianimazione in Abruzzo ed in particolare nella provincia di Chieti, - si legge nella nota dei sindaci - si chiede di attivare con urgenza i due reparti negli ospedali di Atessa e Casoli in modo da poter essere preparati di fronte ad eventuali emergenze che si potrebbero verificare a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica del virus Covid-19”.