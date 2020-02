Fossacesia, iniziati i lavori per la piazzetta dei Pescatori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della piazzetta dei Pescatori, che sarà realizzata nell’area di rimessaggio, attualmente destinata alla piccola pesca, sulla riviera nord del lungomare di Fossacesia Marina.

Il Comune di Fossacesia ha ottenuto un finanziamento di 44.436,14 euro dal Dipartimento delle Politiche dello sviluppo rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, nell’ambito del progetto “Approdi e porti multifunzionali. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta”, che rientrava nel Piano d’azione del Flag Costa dei Trabocchi relativo al programma operativo FEAMP 2014/2020 – priorità 4 obiettivo specifico 4.1 – azione 1.A.2 approdi e porti multifunzionali – infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta. La proposta per la realizzazione della piazzetta che ha lo scopo di sostenere il settore della pesca, era stata avviata nella precedente Amministrazione del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dal consigliere delegato alle Politiche Agricole, Lorenzo Santomero. I lavori sono stati affidati alla ditta Stante Costruzioni, di Fossacesia, e saranno ultimati in circa due mesi.

“Con la piazzetta miglioreremo sotto l’aspetto urbanistico un’area storica di Fossacesia Marina, caratterizzata dalla sua vocazione per la piccola pesca locale – sottolinea l’Amministrazione guidata da Di Giuseppantonio -. Inoltre, sarà uno spazio importante per la vendita diretta dei prodotti ittici, per il commerciale e il turistico”.