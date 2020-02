Premi per i lavoratori Sevel, stabilite oggi le somme

Sono stati stabiliti oggi i premi per i lavoratori della Sevel, a seguito di un incontro sindacale volto a discutere ed analizzare i dati di efficienza dell’azienda, a farlo sapere sono le Rsa Fim-Cisl. La percentuale raggiunta in ogni stabilimento, combinata alla medaglia Wcm, serve a determinare il calcolo del premio spettante.

Nello stabilimento Sevel, grazie all’impegno di tutti i lavoratori al fine del raggiungimento degli obiettivi, ed avendo mantenuto la medaglia Silver durante l’audio di alcuni mesi fa, sono state decise e comunicate le somme che verranno erogate nelle diverse fasce.

Nella prima fascia (ex terzo livello) sarà erogata una somma di 1248,44 euro; nella seconda 1339,80 euro; e ai lavoratori della terza fascia andranno 1644,29 euro. La somma sarà erogata in un’unica soluzione nella busta paga di febbraio e la tassazione applicata sarà del 10%. Su tale premio non ci saranno penalizzazione nei casi di assenza retributiva da enti previdenziali assistenziali, quali malattia, infortunio, maternità, legge 104.

“Anche per il 2019, grazie alla condizione che i risultato si ottengano contrattando e discutendo, - affermano le Rsa Fim-Cisl - questo sindaco sta portando soldi veri nelle tasche dei lavoratori”.