Assegnati i lavori per la nuova palestra nel Villaggio Studi a Fossacesia

Sono stati assegnati alla ditta Alma C.I.S. i lavori per la realizzazione della nuova palestra nel Villaggio degli Studi in viale San Giovanni in Venere per la quale è prevista una spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro, finanziamento mediante contributo di cui al D.M. MIUR 11 FEBBRAIO 2019 N. 94 “Piano Palestre”.

Si entra quindi nella fase della realizzazione dell’impianto, che andrà ad arricchire il campus con una struttura di fondamentale importanza. Un iter iniziato dalla precedente amministrazione comunale e che ha visto premiato l’impegno profuso dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e dell’allora assessore allo sport, Paolo Sisti. La palestra, in base al progetto redatto, sarà disposta su due livelli. L’area agonistica disporrà di un campo per volley, basket e altre attività di squadra al chiuso che misurerà 28x15, di 2 spogliatoi di 54 metri quadri l’uno, 2 spogliatoi per gli istruttori-insegnanti, un locale infermeria, un’aula per la didattica sportiva e servizi.

È stata prevista una tribuna per il pubblico che può ospitare fino a 280 posti a sedere. Nella parte superiore, insieme ad altri spazi ci sarà anche un’area ristoro. Oltre alla struttura sono previsti anche lavori per attività sportive all’esterno, la realizzazione di parcheggi e spazi di manovra per una superficie pari a 570 mq, con stalli di sosta per autovetture, disabili e scuolabus con circa 21 posti auto.

“La nuova palestra migliorerà ulteriormente la qualità dell'offerta formativa del Villaggio degli Studi – sottolineano dall’amministrazione comunale – e andrà ad aggiungersi alle strutture sportive del territorio. È stato un lungo percorso ma alla fine Fossacesia potrà avere a disposizione un luogo per gli studenti per poter svolgere la loro attività in modo ampio e soddisfacente. In una comunità come la nostra, la palestra scolastica diventa un luogo fondamentale per dare ai nostri ragazzi la possibilità di crescere in maniera sana ed equilibrata, di divertirsi e di inseguire i sogni e le emozioni che sono nel gioco e nell’attività sportiva. Lo sport, d’altro canto, è parte integrante del percorso didattico degli studenti”.