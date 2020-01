Campitelli: "In Val di Sangro un presidio di Polizia permanente"

Un presidio di sicurezza permanente per garantire la presenza costante di uomini delle forze dell'ordine nell'area industriale della Val di Sangro. Lo ha annunciato l'assessore Nicola Campitelli dopo gli ultimi episodi di criminalità registrati nella zona. L'Arap, su richiesta della Regione Abruzzo, metterà a disposizione delle forze dell'ordine un fabbricato, attualmente in disuso in contrada Saletti, nel comune di Atessa, per ospitare un presidio di Polizia.

“Non è tollerabile che nella zona industriale di Val di Sangro, motore economico e produttivo della nostra regione, continuino a verificarsi episodi di criminalità, in grado di influenzare negativamente il senso di sicurezza percepito dalla popolazione e dalle aziende presenti sul territorio - ha osservato l'assessore Nicola Campitelli -. Ho inviato una lettera agli enti competenti per informare che la Regione e l’A.R.A.P. hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione del territorio della Val di Sangro un fabbricato nei pressi della rotonda Madonna della Valle, nel comune di Atessa, per istituire un presidio di sicurezza permanente”.

Si tratta di un immobile di due piani ubicato nel cuore della zona industriale, costruito 15 anni fa e mai utilizzato. “Nei mesi scorsi - ha aggiunto Campitelli - ci sono state proficue interlocuzioni con il presidente dell'A.R.A.P., Giuseppe Savini, che desidero ringraziare per la disponibilità e la collaborazione nell’individuare un fabbricato nell'area. Con questa proposta intendiamo offrire anche un supporto concreto al lavoro prezioso che ogni giorno le forze di polizia svolgono nelle attività di prevenzione alla criminalità in un territorio molto vasto. Auspichiamo - ha concluso l'assessore - un positivo e celere riscontro da parte delle autorità interessate all’iniziativa". L'assessore Nicola Campitelli ha inviato la nota al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, alla Prefettura di Chieti e ai sindaci del territorio.