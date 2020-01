Auto 4.0, la vera sfida dei nostri tempi

Quali sono le nuove competenze e i job profile richiesti dalla Quarta rivoluzione industriale e pronti a raccogliere la sfida di Industria 4.0? Sono a rischio numerosi posti di lavoro o, al contrario, è necessaria una riconversione e riqualificazione delle competenze, in particolare in ambito automotive?

Ha cercato di rispondere a queste domande il progetto Erasmus+ A.U.T.O. 4.0, i cui risultati saranno illustrati giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 15 nella sede del Polo Innovazione Automotive a Santa Maria Imbaro.

Nel corso dell'incontro verranno presentati i risultati del progetto, delle attività svolte e del job profile europeo sviluppato nel corso del progetto e denominato "Automotive Digital Mechatronic X.0". Saranno poi presentate le attività formative svolte presso le aziende TE Connectivity e Denso. Seguirà un dibattito aperto ad aziende, associazioni datoriali e sindacali, istituzioni.

AUTO 4.0 è stato un percorso di esplorazione delle necessità future di competenze e job profiles nel settore Automotive e di sviluppo di risorse formative utili per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori qualificati del settore automotive. La Quarta Rivoluzione Industriale sta rigenerando le premesse nel concepimento, produzione, vendita e fruizione di prodotti e servizi. L’automotive è fortemente impattato da questa rivoluzione. Di conseguenza è emersa con forza l’esigenza di comprendere quali competenze saranno necessarie, quali nuovi lavori nasceranno.

I partner italiani di progetto, IAM s.c.a r.l. e ilmiolavoro srl, si sono immersi in questa sfida, lavorando in cooperazione con partner tedeschi, inglesi e baschi, testando lo strumento della Roadmap che è stata adeguata in “Emerging Skill Roadmap 4.0”, mappando 19 job profile dai quali poi ne è emerso uno nuovo, l’“Automotive Digital Mechatronic X.0”, sviluppando risorse educative aperte, disponibili in una piattaforma, e percorsi di re-skilling testati in alcune imprese automotive.

I risultati e i dettagli dell’esperienza di innovazione in cooperazione Erasmus+ saranno raccontati nel corso dell’evento finale che si terrà il 30 gennaio 2020 nella sede di IAM da Federica Rossetti (Polo Automotive) e Fabrizio Coccetti (Ilmiolavoro). Interverranno anche Daniele Roscioli, Fernando Battista (Te Connectivity) e Rosanna De Filippis (Denso). Il workshop sarà moderato dal direttore del Polo Automotive, Raffaele Trivilino.