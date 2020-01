"Il Cammino della memoria" per preservare la memoria degli internati del campo di Casoli

Ricordare i volti e le storie dei 218 internati del campo di Casoli per preservare la loro memoria. Il 27 gennaio (ore 11.30), torna Il Cammino della memoria, manifestazione organizzata da Palazzo Tilli, in occasione della Giornata dedicata alle vittime dell'Olocausto. Le cantine e la dependance dell’edificio settecentesco furono dal 1940 al 1944 le sedi numero 1 e 2 del campo in cui vennero internati ebrei stranieri, per lo più provenienti dall’Europa dell’Est, ed "ex jugoslavi", prevalentemente croati e sloveni.

"Rinnoviamo per il secondo anno il nostro impegno a preservare la memoria degli internati e a consegnare il loro ricordo alle giovani generazioni – spiega Antonella Allegrino proprietaria di Palazzo Tilli – Ci sarà un'ampia partecipazione delle scuole all'iniziativa, seguiranno il cammino circa 200 studenti degli Istituti 'De Petra' e 'Algeri-Marino' di Casoli, delle scuole di Sant'Eusanio del Sangro, Tornareccio, Castel Frentano e San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe). Insieme a bambini, ragazzi e a tutti coloro che prenderanno parte all'iniziativa ricorderemo nomi, volti e storie di chi ha perso la libertà in questi campi perché vittima dell'odio e delle discriminazioni".

Il programma della manifestazione, organizzata con la partecipazione del Comune, dell'Anpi e di Campocasoli.org, prevede alle ore 11.30 un primo momento di riflessione in piazza della Memoria e la consegna ai partecipanti dei “Sassi della Memoria”. Seguirà una sosta davanti all’ex municipio di via Borrelli, che fu sede numero 1 del campo di concentramento. Qui, alcuni giovani musicisti dell'IISS “Algeri-Marino”, in rappresentanza della banda musicale della scuola, eseguiranno brani musicali.

Il cammino farà quindi tappa davanti alle cantine di Palazzo Tilli e alla "Palazzina della Memoria" di via del Fiore dove saranno posati i sassi della Memoria. Durante il percorso, verranno scanditi, in rispettoso silenzio, i nomi dei 218 internati che furono portati nel campo. Alla manifestazione parteciperanno, oltre ad Antonella Allegrino, il sindaco di Casoli Massimo Tiberini, il presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) Piera Della Morgia, lo studioso Giuseppe Lorentini, dirigenti scolastici, docenti e cittadini.