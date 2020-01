A Torino di Sangro raccolti 10 quintali di imballaggi di fitofarmaci

Anche quest'anno a Torino di Sangro, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale ed Ecolan - società che gestisce la raccolta dei rifiuti - sono stati raccolti imballaggi di fitofarmaci e fitosanitari e olii esausti. Gli operatori del settore agricolo sono stati invitati a portare il materiale di scarto al centro di raccolta comunale dove gli operai si sono occupati dello stoccaggio e del trasporto.

"Il consigliere delegato all'agricoltura ha coordinato la raccolta - spiega il sindaco Nino Di Fonso - a cui aziende agricole e privati cittadini hanno aderito in gran numero". Complessivamente sono stati raccolti 10 quintali di imballaggi e 50 litri di olio usato. "In paese c'è sempre maggiore attenzione all'ambiente e iniziative come questa contribuiscono a sensibilizzare operatori del settore e tutti i concittadini. Chi volesse aderire, anche nelle prossime occasioni, può rivolgersi agli uffici comunali o contattare direttamente il consigliere De Grandis".