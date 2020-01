Fossacesia, cresce ancora la popolazione: superata quota 6400

Prosegue la crescita demografica di Fossacesia. La popolazione della città, infatti, è aumentata passando dai 6371 residenti registrati a fine 2018, ai 6421 del 2019. Un trend positivo che va avanti quasi ininterrottamente dal 2001 e che ha portato ad un aumento di 1060 abitanti.

Nell’ultimo anno, 72 sono state le nuove famiglie residenti, che salgono così a 2690 (nel 2001 erano 2032). "Un dato sul quale soffermarsi perché indica come Fossacesia venga sempre più scelta sia per la presenza di numerosi servizi che per la sua vicinanza alle principali vie di comunicazione nonché per il recente sviluppo economico", sostiene il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Una città, quindi, in controtendenza rispetto a molte località abruzzesi, in cui la crescita della popolazione sembra aver rallentato.

Nel 2019, nel dettaglio, 41 sono stati i nuovi nati (26 maschi e 15 bambine), mentre i deceduti sono stati 47 (24 uomini e 23 donne).