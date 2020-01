500mila euro per mettere in sicurezza la frana di Vallevò

500mila euro da destinare al consolidamento della frana di contrada Vallevò. Sono in arrivo dal capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, vista la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, al fine di favorire gli investimenti per il triennio 2018-2020, che ha assegnato ai Comuni che hanno presentato istanza di finanziamento entro il 15 settembre 2019 contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, avvalendosi di questa opportunità, è risultata assegnataria di un contributo pari ad 500mila euro da destinare al consolidamento della frana in contrada Vallevò. Queste economie vanno ad aggiungersi a quelle già impiegate nell’annualità 2011 in questo tratto classificato “zona rossa”, con l’obiettivo di giungere al definitivo consolidamento dell’area in questione.