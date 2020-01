"Vita Indipendente", pubblicato il bando per accedere ai finanziamenti regionali

Sul sito del Comune di Fossacesia è stato pubblicato l’avviso “Interventi Regionali per la Vita Indipendente” (L.R. 23 novembre 2012 n. 57), rivolto agli utenti disabili in situazione di gravità e residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano e cioè nel Comune di Lanciano quale Ente Capofila, nel Comune di Fossacesia, di Castel Frentano, di Frisa, di Mozzagrogna, di Rocca San Giovanni, di San Vito Chietino, di Santa Maria Imbaro e di Treglio.

Il progetto per la “vita Indipendente” garantisce la promozione della massima autonomia possibile attraverso la realizzazione di un percorso che utilizza soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.

La Regione Abruzzo, con il provvedimento, ha voluto riconoscere e garantire alle persone disabili in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3 della L.104/92, capaci di autodeterminazione e residenti nel territorio regionale, il diritto alla vita indipendente e questo attraverso il finanziamento di progetti annuali di assistenza personale autogestita. Con delibera n. 759 del 15 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri di accesso al contributo e nello specifico ha fissato in 20mila euro il valore massimo dell'ISEE nonché l'importo massimo del finanziamento ammissibile per ciascun livello di intensità di bisogno assistenziale secondo lo schema di seguito riportato: Livello Molto Alto 12mila euro; Livello Alto 10mila euro; Livello Medio 8mila euro; Livello Basso 6mila euro.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020 nel Comune di residenza. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet del Comune di Fossacesia. Per info rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale in via Marina n. 18 aperto il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.