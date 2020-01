Turismo Costa dei Trabocchi, Comuni ricevuti a Roma dal Mibact

Sono stati presentati ieri, 9 gennaio, i Comuni dell'Ufficio Unico del bacino del Feltrino e della Costa dei Trabocchi nell'ambito del progetto Eden Selection 2019 Wellness Destination in Italy, nella Sala Spadolini del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si tratta di un importante riconoscimento per Fossacesia, Frisa, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino e Treglio, che hanno partecipato al suddetto bando promosso dalla Commissione Europea - European Destinations of Excellence, con il quale vengono selezionati e proposti in ogni Stato membro le destinazioni che, con la propria offerta turistica, rispettano i princìpi della sostenibilità sociale, culturale ed ambientale quali aspetti caratterizzanti il turismo del benessere.

La manifestazione si è tenuta alla presenza del sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi e il direttore esecutivo dell’Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT), Gianni Bastianelli e ha visto la partecipazione dei primi cittadini dei Comuni di San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, di Treglio, Massimiliano Berghella e di Frisa, Nicola Labbrozzi.