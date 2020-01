Fossacesia, 93mila euro di finanziamenti per le nevicate di gennaio 2017

Ammonta a 93mila euro il finanziamento del Governo centrale ottenuto dal Comune di Fossacesia per i danni causati degli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017.

Il finanziamento erogato, ottenuto anche grazie all’interessamento degli assessori regionali del territorio della provincia di Chieti, è così ripartito: 30mila euro per il ripristino delle funzionalità del canale di via Passo Nicola; altri 30mila per il ripristino della funzionalità idraulica in Fosso San Giovanni e 39mila 300 euro per il ripristino della copertura della palestra polivelente, in via I Maggio.