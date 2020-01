Cinque giorni di cassa integrazione in Sevel per 700 dipendenti

Scenderà a 930 veicoli al giorno la produzione in Sevel, a partire già da stasera, a fronte dei 1180 soliti. Da oggi, mercoledì 8 a domenica 12 gennaio, la Sevel farà richiesta di cassa integrazione parziale per circa 700 persone e cioè chi lavora in Lastratura e Verniciatura, sui tre turni; solo per il terzo turno per il Montaggio.

I trasferisti presenti nell’azienda faranno momentaneamente ritorno nei propri stabilimenti di provenienza.

A seguito dell’incidente mortale di venerdì scorso che è costato la vita a Cristian Terilli, la Ute 1 resta sotto sequestro come disposto dall’autorità giudiziaria. Intanto è stata eseguita l’autopsia sul corpo del manutentore, morto per schiacciamento del torace.