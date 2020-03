Nuova importante iniziativa per i Lions clubs del vastese. Venerdì 12 ottobre, infatti, il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna, in collaborazione con i Clubs Vasto Host, New Century e San Salvo Host, organizza una manifestazione interamente dedicata alla riscoperta ed alla valorizzazione del Museo del Costume ospitato in cinque sale dell’ala nord di Palazzo d’Avalos dal 1995.

Si parte alle ore 16.00, con il ritrovo nell’atrio della residenza marchesale per la visita al Museo; quindi, alle 18.00, un convegno nell’aula magna del Liceo Artistico “Romualdo Pantini-Lucio Valerio Pudente” in via dei Conti Ricci, nei pressi del Palazzetto dello Sport. All’evento presenzieranno le massime autorità lionistiche della zona, amministratori della Città, rappresentanti della Società civile e militare e di altri Enti coinvolti nella gestione del museo e nella divulgazione delle sue attività.

L'invito è quello di partecipare numerosi a questo importante momento per conoscere un patrimonio di grande rilievo che si intende valorizzare sempre di più in quanto veicolo di promozione turistica, culturale ed artistica della nostra città.

Luigi Spadaccini