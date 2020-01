A Torino di Sangro la Befana scende dal Municipio per salutare le feste natalizie

Anche quest'anno è stata la Befana "volante" a chiudere le feste natalizie a Torino di Sangro. Ieri sera appuntamento dedicato a tutti i bambini in piazza Donato Iezzi per assistere alla discesa della Befana dal palazzo del Municipio. A vestire i panni della vecchina che vola sulla scopa è stato Rino Iubatti che si è calato lungo la facciata del palazzo comunale.

Tutti con il naso all'insù per ammirare la discesa e poi distribuzione di caramelle e dolcetti per tutti. Ad arricchire la festa dell'Epifania c'era una carrozza trainata da cavalli su cui sono saliti i bambini per fare un giro del paese.

Il sindaco Nino Di Fonso, presente insieme agli amministratori comunali, ha ringraziato tutti coloro che, nel periodo natalizio, si sono adoperati per l'organizzazione dei diversi appuntamenti a Torino di Sangro e ha rinnovato gli auguri per un felice 2020.