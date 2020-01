Incidente mortale in Sevel, area posta sotto sequestro

29 anni, sposato, originario di Pignataro Interamna (Frosinone). Cristian Terilli, il giovane manutentore morto ieri nel tragico incidente nello stabilimento Sevel di Atessa, lascia la moglie Michela e i suoi due bambini, Martina e Mattia.

L’operaio, dipendente della ditta Sinergia, stava effettuando un intervento di manutenzione per conto della Comau, società del gruppo FCA, sostituendo un tirante di un discensore che si è sganciato e gli è caduto addosso non lasciandogli scampo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. Subito sul posto è arrivato il 118 con l’eliambulanza da Pescara ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Atessa e la dirigente del Commissariato di Polizia di Lanciano, il vice questore Lucia D’Agostino.

L’area in cui è avvenuto l’incidente, il primo in in oltre 40 anni di attività, è stata posta sotto sequestro dal pm di Lanciano Serena Rossi. Il magistrato ha disposto l’autopsia della salma che si farà nell’ospedale di Chieti.