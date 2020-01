Aspettando la Befana e... gustando Rocca

Aspettando la Befana, il suggestivo borgo di Rocca San Giovanni si veste a festa e, tra stand gastronomici e musica itinerante, propone due serate all’insegna del gusto e del divertimento a grandi e piccini.

Dalle ore 19 di stasera, tradizione e prelibatezze si mescoleranno per dar vita ad un perfetto connubio in cui grandi e meno grandi potranno scoprire i sapori di un tempo. Si replicherà anche domani, domenica 5 gennaio.

Passeggiando per le vie del borgo antico del paese, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, si potranno assaporare i piatti di una volta e degustare prodotti tipici locali, il tutto accompagnato da musica popolare itinerante. Sarà la giusta occasione per poter apprezzare, per due giorni consecutivi, le bellezze del borgo roccolano, immerso in una insolita quanto suggestiva atmosfera di festa.