A Torino di Sangro festa in piazza con discesa della Befana e giro in carrozza

Si chiuderanno lunedì 6 gennaio le festività natalizie a Torino di Sangro. L'appuntamento è alle 19 in piazza Donato Iezzi per un appuntamento dedicato a tutti i bambini. Ci sarà anche quest'anno la discesa della Befana del palazzo del Comune che porterà caramelle e dolce carbone per tutti.

"E per i più bravi - spiegano gli organizzatori - un giro in carrozza!". Sarà l'occasione per salutare a ritmo di musica il periodo delle feste che è stato segnato da tanti appuntamenti che hanno coinvolto il paese.