Investita da un suv in via per Treglio, perde la vita una 58enne

Una donna di 58 anni è morta dopo essere stata investita da un suv in via per Treglio nel territorio di Rocca San Giovanni.



Dalle prime informazioni la donna, di origine tunisina e residente a Treglio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata centrata dal suv Wolksvagen che viaggiava in direzione Lanciano. L'incidente è avvenuto alle 20.30 circa.

Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale.

La circolazione è bloccata con il traffico deviato su strade secondarie.

seguono aggiornamenti