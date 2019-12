A14: schianto fra 3 auto, 2 feriti. Riaperto il tratto Val di Sangro-Lanciano

15,40 - Riaperto il tratto Val di Sangro-Lanciano, il traffico va regolarizzandosi. Quattro le persone coinvolte nell'incidente. I due feriti sono stati trasportati entrmbi all'ospedale di Chieti, uno in ambulanza, l'altro con l'elicottero del 118.

14,20 - "Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 3 auto avvenuto all'altezza del km 420". Lo comunica la società Autostrade per l'Italia dopo lo schianto, avvenuto attorno alle 13, tra una Ford Focus, una Porche e un'Audi Q8. Due i feriti trasportati in ospedale. È intervenuta l'eliambulanza.

"All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato, i veicoli defluiscono sulla corsia di sorpasso.

Chi è diretto a Bologna deve uscire a Val di Sangro dove ci sono incolonnamenti per 5 km e si consiglia di rientrare in A14 all'altezza di Ortona dopo aver percorso la ss 16 Adriatica.

Si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto nord.

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario".

La prima notizia - Automobilista incastrato tra le lamiere della sua macchina sull'A14, dove tre auto - Ford Focus, Porche e Audi Q8 - si sono scontrate attorno alle 13 di oggi sulla corsia nord, a circa un chilometro dal casello Val di Sangro.

In base alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto al chilometro 420, lungo il tratto immediatamente a nord dell'uscita autostradale, in territorio di Fossacesia.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto polizia stradale di Vasto sud, 118 e vigili del fuoco. I pompieri del Distaccamento di Vasto hanno raggiunto il luogo dello scontro. Il loro intervento è stato richiesto per estrarre la persona rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura che è finita contro un terrapieno che si trova appena all'esterno della carreggiata. L'automobilista è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Da chiarire la dinamica dell'accaduto, al vaglio degli agenti.

Forti rallentamenti al traffico: la società Autostrade per l'Italia segnala due chilometri di coda.