Acqua, Sasi sta riparando la falla: "Facciamo tutto il possibile". Rubinetti a secco in 37 comuni

In corso i lavori per chiudere la falla che si è aperta a Fara San Martino nella condotta idrica che rifornisce 37 Comuni. "Le nostre squadre sono operative dalle 8 di questa mattina", fa sapere Sasi spa, la società gerente il servizio idrico integrato (acqua potabile, fogne e depurazione) in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

Il video dei lavori in corso:

Rubinetti a secco fino al tardo pomeriggio di domani in migliaia di case, perché "il problema si è verificato in località Macchie nel Comune di Fara San Martino e questo purtroppo crea disagi a quasi tutti i Comuni della Provincia di Chieti gestiti dalla Sasi. Una situazione di difficoltà che purtroppo non è possibile evitare, i dipendenti della Sasi sono consapevoli delle criticità che saranno costretti ad affrontare i cittadini di numerose località e assicurano che faranno tutto il possibile per ripristinare una condizione di normalità entri termini ipotizzati".

Già si registrano le prime proteste: in alcune zone di San Salvo l'acqua manca dalle 22,30 di ieri.

Per eventuali forniture di soccorso per ospedali, presidi sanitari, vigili del fuoco ecc., sono previsti due punti di prelievo: a San Salvo in via Vasco de Gama (Sig. Menna, n. per informazioni 338 6577542) e a Lanciano in località Marcianese al serbatoio denominato "Passaggio a Livello", per mezzi muniti di motopompe (n. per informazioni sig. Castellaneta 334 6475538).