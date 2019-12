A Fossacesia arriva il "Magico Natale"

Fossacesia è pronta a dare il via al ricco programma di manifestazioni che quest’anno animeranno l’intera città per il Natale 2019. Grandi e piccini attendono l’inaugurazione del “Magico Natale”, che prenderà il via il prossimo 17 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale nelle scuole per poi partecipare agli altri eventi che si svilupperanno fino al prossimo 6 gennaio, nel Centro Diurno Minori, con l’arrivo della Befana. Un calendario fitto di appuntamenti che per la prima volta è così pieno di novità tra tradizione, divertimento musica, giochi e spettacoli di animazioni.

“Senso dell’attesa, stupore per la scoperta, opportunità di riflessione, le festività natalizie a Fossacesia saranno all’insegna di eventi che racchiudono tutto questo e daranno l’occasione per ritrovarsi, condividere insieme il vero clima del Natale - dice il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio.

Ma ci saranno anche due importanti novità proposte dall’Amministrazione comunale tra gli altri appuntamenti in programma. “In piazza Fantini, il 21 dicembre, sarà allestito Il Villaggio di Natale e incontro con Babbo Natale, - spiega l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli - nel pomeriggio del 23, Spettacolo di Magia e Illusionismo di Zio Potter. Un Natale che Fossacesia vivrà all'insegna dei sentimenti di coesione e comunità con eventi che offrono momenti di svago, divertimento, riflessione, ma anche tipicità locali - conclude - per far sì che ognuno scelga l’iniziativa che più gli piace e che è stato possibile allestire anche grazie alla sensibilità dei commercianti della città”.