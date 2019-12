La storia d’Abruzzo in 30 minuti domani a Villa Santa Maria

Si terrà domani alle ore 10.30 nella sala Sabatini dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria, il convegno “La storia d’Abruzzo in 30 minuti”, un affascinante viaggio nella terra d’Abruzzo, cullata e custodita tra il fascino del mare e l’eternità dei monti; una terra che ha dato i natali ad illustri poeti ed artisti, quali Ovidio, D’Annunzio, Flaiano, Tosti che , quasi per ringraziarla, l’hanno orgogliosamente raccontata decantando le sue preziosità e tessendone le lodi.

È proprio sulla valorizzazione di questa affascinante regione che il progetto P.A.D.I.S. , acronimo di “Progetto Abruzzo Didattico Internazionale Scolastico”, vuol porre l’accento evidenziandone le peculiarità soprattutto dal punto di vista enogastronomico, letterario, artistico e musicale.

L’iniziativa, ideata dalla professoressa Giovanna Ferrante, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero “G.Marchitelli” di Villa Santa Maria, dalla dottoressa Donatella D’Amico, dirigente scolastico del Liceo Classico “G.D’Annunzio” di Pescara e da Assunta Di Basilico, segna il connubio tra due prestigiose istituzioni scolastiche regionali, l’I.P.S.S.A.R. di Villa e il Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara, fortemente entusiaste e desiderose di collaborare e di mettere insieme le proprie forze per onorare la terra forte e gentile d’Abruzzo.

Domani, in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, le due realtà scolastiche presenteranno a Villa Santa Maria, il convegno su “La storia d’Abruzzo in 30 minuti” che vedrà come relatori Licio Di Biase e Franca Minnucci. L’incontro sarà rivolto all’USR, ai dirigenti scolastici d’Abruzzo e alle varie Autorità territoriali presenti.