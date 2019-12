Un buongiorno in versi e musica: Torino di Sangro si sveglia con il tradizionale Visadorno

È ancora notte quando le prime persone entrano in chiesa per pregare, proseguendo nel rituale iniziato il pomeriggio prima con la fiaccolata. Il paese inizia ad animarsi e, alle 5, sono già tanti i cittadini di Torino di Sangro, dai bambini agli anziani, radunati davanti alla chiesa di San Salvatore pronti a rinnovare il tradizionale rito del buongiorno del Visadorno, nel giorno in cui si ricorda la traslazione della Santa Casa di Loreto. La devozione per la Madonna nera risale al 1300, quando venne costruita la chiesa a lei dedicata. Quest'anno, per la prima volta, non è la chiesa su corso Lauretano ad accogliere l'inizio del rito a causa dei lavori di restauro ma la chiesa parrocchiale. La statua della Madonna di Loreto viene portata dal comitato feste sin sulla soglia della porta e, alle 5 in punto, inizia il canto.

Sono le voci di Antonio Ciannameo - cantore storico torinese - e del più giovane Nicola Mancini, ad intonare le strofe del Visadorno, un canto-preghiera dedicato alla Madonna. Ad accompagnarli le note di un gruppo di musicisti del Concerto bandistico G.Verdi di Tornareccio. Al Visadorno, con i suoi versi la cui origine si perde nel tempo, segue poi l'esecuzione della Pastorale, una ninna nanna strumentale dedicata alla Madonna. Inizia così la lunga mattinata torinese, con il canto del buongiorno portato ai rappresentanti della comunità. La prima dedica è per il parroco Don Pietro, poi il lungo corteo raggiunge il Municipio per dare il suo buongiorno al sindaco Nino Di Fonso e infine nella caserma dei carabinieri per dedicare il canto ai militari guidati dal comandante Michele Cefaratti. A tutti viene offerta una meritata colazione e poi si continua, con canto e musica, a svegliare il paese con i versi del Visadorno che risuonano lungo le strade. Immancabile la tappa dalla pasticceria Ferrante, dove i torinesi vengono accolti dal profumo delle scrippelle appena preparate che sono il doveroso ristoro. È una tradizione che si rinnova, anno dopo anno, e che accompagna tutti i torinesi in questa giornata dedicata alla Madonna di Loreto che poi proseguirà con le sue celebrazioni fino a sera.

Video a cura di Giuseppe Ritucci

Foto di Costanzo D'Angelo