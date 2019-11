"Negli ultimi tempi Domenico era molto stressato, preoccupato per la sua salute"

"Nell'ultimo periodo era molto stressato, faceva molte telefonate perché preoccupato per la propria salute". Così l'avvocato Alberto Paone racconta lo stato d'animo prevalente, negli ultimi tempi, in Domenico Giannichi, il 68enne arrestato per l'uccisione di sua moglie, Lucia Ciarelli, 65 anni [LEGGI], colpedola probabilmente con un bastone o con un sasso.

A chiarirlo forse sarà l'autopsia disposta dal magistrato titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Gabriella De Lucia, che ieri è andata di persona, insieme all'anatomopatologo Christian D'Ovidio, sul luogo in cui è avvenuto il fatto e ha disposto l'autopsia [VIDEO].

"Da qualche tempo – dice l'avvocato Paone, difensore dell'uomo – manifestava turbolenze di carattere psichiatrico probabilmente perché aveva scoperto problemi di salute di altra natura. Era molto agitato, timoroso e aveva reazioni esagerate in diverse situazioni. È stato sempre molto tranquillo, nell'ultimo periodo invece era molto stressato, faceva molte telefonate perché preoccupato per la propria salute; gli erano stati prescritti anche degli ansiolitici".

I militari della Stazione di Torino di Sangro e i loro colleghi della Compagnia di Ortona, agli ordini del maggiore Roberto Ragucci, hanno apposto i sigilli all'ingresso della casa di via Monte.

"Conoscevo bene loro e conosco bene i familiari", racconta affranto il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso. "Passeggiavano spesso in via Monte insieme al loro cagnolino. Persone squisite, cortesi. Una vicenda triste per tutta la nostra comunità [VIDEO]".