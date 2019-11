Sicurezza, il sindaco Giulio Borrelli incontra i vertici dell’Arma

Gli ultimi controlli, straordinari, a tappeto, sul territorio, risalgono a pochi giorni fa. Ed è di qualche mattinata fa, in Comune, ad Atessa, l’incontro tra il sindaco, Giulio Borrelli, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Florimondo Forleo, ed il capitano della Compagnia di Atessa, Alfonso Venturi.

Su richiesta dell'amministrazione civica, è stata esaminata la situazione dell'ordine pubblico dopo alcuni episodi di criminalità, collegati al periodo natalizio, accaduti nelle ultime settimane, come i bancomat fatti esplodere a Bomba e Paglieta, ricadenti nella giurisdizione dei carabinieri di Atessa. Inoltre si sono verificati anche alcuni furti in abitazione [LEGGI QUI].

I vertici provinciali dell'Arma hanno sottolineato che, nonostante gli episodi citati, la situazione è sotto controllo, sia per quel che concerne i furti, sia in generale per quello che riguarda l'ordine pubblico.

"I carabinieri – dice Borrelli - stanno intensificando il pattugliamento delle strade per aumentare anche la sicurezza percepita dai cittadini. I servizi straordinari di controllo si andranno a sommare ai normali servizi quotidiani e saranno ripetuti con costanza, anche a livello preventivo".

Il primo cittadino ha ringraziato l'Arma per il lavoro che svolge e ha comunicato che investirà anche il Prefetto per una valutazione più complessiva dell'ordine e della sicurezza sul territorio, anche al fine di eventuali misure aggiuntive nell'ambito delle forze dell’ordine.