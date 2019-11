Donna di 65 anni uccisa a Torino di Sangro

12.40 - La vittima è una donna di 65 anni (C.L.).

Omicidio a Torino di Sangro nella tarda mattinata di oggi 29 novembre. Le informazioni sono ancora frammentarie, il fatto è confermato dal 118. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Ortona. Il sindaco Nino Di Fonso sta raggiungendo il luogo del fatto di sangue accaduto nel centro del paese, in via Monte, dalle primissime informazioni si tratterebbe di un omicidio maturato in ambito famigliare.

In aggiornamento