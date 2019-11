Fossacesia, attivo da oggi l’ufficio postale mobile

È attivo da oggi, venerdì 22 novembre, l’ufficio postale mobile di Poste Italiane disponibile per i cittadini di Fossacesia che garantirà i servizi postali e finanziari compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura mobile, posizionata nel parcheggio antistante l’ufficio postale chiuso a seguito dei danni provocati dal recente evento criminoso [LEGGI QUI], sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

I cittadini di Fossacesia potranno inoltre rivolgersi, nelle vicinanze, anche alla sede di Santa Maria Imbaro, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.