A Fossacesia in arrivo l’ufficio postale mobile

A seguito del colpo al postamat che ha reso indisponibile l’ufficio postale di Fossacesia [LEGGI QUI], Poste Italiane sta intervenendo per assicurare, il prima possibile, la continuità di tutti i servizi postali e finanziari all’interno di una struttura mobile.

In attesa dell’attivazione dell’ufficio postale mobile, da oggi e fino a nuova comunicazione, i cittadini di Fossacesia potranno rivolgersi all’ufficio postale di Santa Maria Imbaro per tutte le operazioni e per il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Nel periodo indicato la sede di Santa Maria Imbaro, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, sarà potenziata con un ulteriore sportello abilitato a tutti i servizi.