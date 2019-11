Sevel nega assemblea, Fim-Cisl proclama lo sciopero

Nessuna assemblea per i lavoratori oggi in Sevel. “Ci è stata negata la possibilità di confrontarci. - dice a Rsa Fim-Cisl, in una nota - Questo atteggiamento è vergognoso, non è stato mai raggiunto un così basso livello di squallore”.

Ma non si danno per vinti i rappresentanti di Fim-Cisl che assicurano formuleranno quanto prima una nuova richiesta.

“Ribadiamo la necessità di trovare soluzioni inerenti la nuova turnazione, - si legge ancora nella nota - applicata in maniera unilaterale da parte aziendale, senza nessuna condivisione e con la mancanza di una vera discussione sulle proposte avanzate dalla nostra sigla sindacale”.

Per questi motivi si proclama lo sciopero in tutto lo stabilimento sabato 16 novembre dalle 14.15 alle 22.15 e nel turno centrale dalle 13.45 alle 17.